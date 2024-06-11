Первая Дочь Ульяна Иванова 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Первая Дочь Ульяна Иванова

Место рождения

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Иван Наумов

Мать: Первая Жена Агриппина

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 Дочь девица Улиания 13 ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Дочь ево Иульяния 15 ИВ-1740 Дочь ево Иулиания 11 ИВ-1741 Жена ево Иулиания Иванова 20 ИВ-1759 Жена ево Иулиания Иванова 36 ИВ-1768 --- ИВ-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Кузьмин

Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Дмитрий Марков

Отец ребёнка: Марк Кузьмин

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1759 Дмитрей 13 ИВ-1768 --- ИВ-1769 Дмитрей 26
Рождение ребёнка
1750

Сын: Парфён Марков

Отец ребёнка: Марк Кузьмин

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1759 Парфений 9 ИВ-1768 --- ИВ-1769 Парфеней 21
Смерть
Неизвестно

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