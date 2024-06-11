Первая Дочь Ульяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Иван Наумов
Мать: Первая Жена Агриппина
ИВ-1737 Дочь девица Улиания 13 ИВ-1738 Лютниц нет ИВ-1739 Дочь ево Иульяния 15 ИВ-1740 Дочь ево Иулиания 11 ИВ-1741 Жена ево Иулиания Иванова 20 ИВ-1759 Жена ево Иулиания Иванова 36 ИВ-1768 --- ИВ-... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Кузьмин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Дмитрий Марков
Отец ребёнка: Марк Кузьмин
ИВ-1759 Дмитрей 13 ИВ-1768 --- ИВ-1769 Дмитрей 26
Рождение ребёнка
1750
Сын: Парфён Марков
Отец ребёнка: Марк Кузьмин
ИВ-1759 Парфений 9 ИВ-1768 --- ИВ-1769 Парфеней 21
Смерть
Неизвестно