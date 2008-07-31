Гусаренко ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаренко ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ

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Место рождения

Золотая Долина, Партизанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

31.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2008

Отец: не указан

Мать: Гусаренко ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА

Золотая Долина, Партизанский муниципальный район, Приморский край
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