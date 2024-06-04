Пиоварова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиоварова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелина (Пивоварова) Мария Федосеевна

Отец ребёнка: Пивоваров Федосий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пивоварова) Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Пивоваров Федосий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пивоварова) Наталья Федосеевна

Отец ребёнка: Пивоваров Федосий

Рождение ребёнка
08.04.1918

Сын: Пивоваров Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Пивоваров Федосий

Рождение ребёнка
1938

Сын: Пивоваров Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Пивоваров Федосий

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