Смехова (Ведяхина) Александра Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смехова (Ведяхина) Александра Карповна

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

20.10.1925

Дата смерти

03.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смехов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
07.05.1947

Сын: Смехов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Смехов Алексей Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1948

Дочь: Скрябина (Смехова) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Смехов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1955

Сын: Смехов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Смехов Алексей Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
03.06.2006

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