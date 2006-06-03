Смехова (Ведяхина) Александра Карповна
Место рождения
Дата рождения20.10.1925
Дата смерти03.06.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1947
Сын: Смехов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Смехов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1948
Дочь: Скрябина (Смехова) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Смехов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
26.10.1955
Отец ребёнка: Смехов Алексей Васильевич
Смерть
03.06.2006