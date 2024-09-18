Fast Johann
Место рожденияFabrikerwiese Melitopol
Дата рождения20.03.1904
Дата смерти17.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1904
Отец: Fast Kornelius
Мать: Fast (Peters) Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Fast (Regier) Helene
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Fast) ?
Мать ребёнка: Fast (Regier) Helene
Рождение ребёнка
28.08.1923
Сын: Fast Rudolf
Мать ребёнка: Fast (Regier) Helene
Рождение ребёнка
03.01.1926
Сын: Fast Hans
Мать ребёнка: Fast (Regier) Helene
Рождение ребёнка
27.08.1929
Дочь: Nebert (Fast) Elvira
Мать ребёнка: Fast (Regier) Helene
Смерть
17.10.1937