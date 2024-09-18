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Fast Johann

Место рождения

Fabrikerwiese Melitopol

Дата рождения

20.03.1904

Дата смерти

17.10.1937

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1923 г.р.
1926 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1904

Отец: Fast Kornelius

Мать: Fast (Peters) Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fast (Regier) Helene

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Fast) ?

Мать ребёнка: Fast (Regier) Helene

Рождение ребёнка
28.08.1923

Сын: Fast Rudolf

Мать ребёнка: Fast (Regier) Helene

Рождение ребёнка
03.01.1926

Сын: Fast Hans

Мать ребёнка: Fast (Regier) Helene

Рождение ребёнка
27.08.1929

Дочь: Nebert (Fast) Elvira

Мать ребёнка: Fast (Regier) Helene

Смерть
17.10.1937

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