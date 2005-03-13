(Ташлакова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1923
Дата смерти13.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1923
Отец: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
20.05.1950
Рождение ребёнка
13.07.1952
Рождение ребёнка
27.03.1954
Рождение ребёнка
21.02.1958
Сын: Рыбинский Владимир
Отец ребёнка: Рыбинский Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.11.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.2005