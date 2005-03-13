(Ташлакова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ташлакова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1923

Дата смерти

13.03.2005

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1923

Отец: Ташлаков Федор

Мать: Ташлакова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
20.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбинский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбинский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбинский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.02.1958

Сын: Рыбинский Владимир

Отец ребёнка: Рыбинский Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбинский Степан Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинский Степан Тимофеевич

Смерть
13.03.2005
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