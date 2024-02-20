Спендиаров Григорий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спендиаров Григорий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спендиарова (Сеферова) Луиза

Рождение ребёнка
1896

Сын: Спендиаров Семён

Мать ребёнка: Спендиарова (Сеферова) Луиза

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Даутов (Спендиарова) Виргиния

Мать ребёнка: Спендиарова (Сеферова) Луиза

Смерть
1923

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