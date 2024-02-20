Спендиаров Григорий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Спендиаров Семён
Мать ребёнка: Спендиарова (Сеферова) Луиза
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Даутов (Спендиарова) Виргиния
Мать ребёнка: Спендиарова (Сеферова) Луиза
Смерть
1923