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Шагаров Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шагаров Андрей Макарович

Мать: (Шагарова) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагарова (Феёдорова) Феодосия Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.05.1877

Дочь: Андрианова (Шагарова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шагарова (Феёдорова) Феодосия Герасимова

Рождение ребёнка
01.07.1883

Дочь: (Шагарова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.10.1885

Дочь: Черновисова (Шагарова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.02.1888

Сын: Шагаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
11.07.1890

Сын: Шагаров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.10.1895

Сын: Шагаров Степан Иванович

Мать ребёнка: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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