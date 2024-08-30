Шагаров Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1877
Дочь: Андрианова (Шагарова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шагарова (Феёдорова) Феодосия Герасимова
Рождение ребёнка
01.07.1883
Дочь: (Шагарова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.10.1885
Рождение ребёнка
05.02.1888
Мать ребёнка: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
11.07.1890
Сын: Шагаров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.10.1895
Мать ребёнка: Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно