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Пестунова Дарья Сергеевна
Пестунова Дарья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Светлогорск
, Светлогорский район, Гомельская область
Дата рождения
27.08.2003
Пол
Женский
Отец
Пестунов Сергей Михайлович
1976 г.р.
Мать
Пестунова (Дорохова) Елена Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2003
Отец:
Пестунов Сергей Михайлович
Мать:
Пестунова Елена Александровна
Светлогорск
, Светлогорский район, Гомельская область
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