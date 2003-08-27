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Пестунова Дарья Сергеевна

Место рождения

Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область

Дата рождения

27.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2003

Отец: Пестунов Сергей Михайлович

Мать: Пестунова Елена Александровна

Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область
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