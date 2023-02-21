Ионова (Ефграфова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Ефграфова) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1924

Дата смерти

26.05.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1954

Сын: Ионов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ионов Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Иван Федорович

Смерть
26.05.1978
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