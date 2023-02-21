Ионова (Ефграфова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1924
Дата смерти26.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1954
Отец ребёнка: Ионов Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ионов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ионов Иван Федорович
Смерть
26.05.1978