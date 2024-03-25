Меньшикова Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.1906
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно