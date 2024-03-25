Меньшикова Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1906

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Яковлевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Меньшиков Андрей Яковлевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Андрей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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