Логинова анна андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова анна андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

вд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.2003

Сын: Дробязко кирилл витальевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.2005

Сын: Дробязко Альберт витальевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.2013

Сын: Дробязко максим витальевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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