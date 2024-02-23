Логинова анна андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.2003
Сын: Дробязко кирилл витальевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.2005
Сын: Дробязко Альберт витальевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.2013
Сын: Дробязко максим витальевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности