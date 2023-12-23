Алибаев Рафкат Имаметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алибаев Рафкат Имаметдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1926

Дата смерти

11.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1926

Отец: Алибаев Имаметдин Гатауллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1956

Дочь: Алибаева Асия Рафкатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1959

Дочь: Алибаева Сания Рафкатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алибаева Тансылу Рафкатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алибаев Танатар Рафкатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алибаев Юмабай Рафкатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.08.1973
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