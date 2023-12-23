Алибаев Рафкат Имаметдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1926
Дата смерти11.08.1973
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1926
Отец: Алибаев Имаметдин Гатауллович
Рождение ребёнка
03.12.1956
Дочь: Алибаева Асия Рафкатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1959
Дочь: Алибаева Сания Рафкатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алибаева Тансылу Рафкатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алибаев Танатар Рафкатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алибаев Юмабай Рафкатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.1973