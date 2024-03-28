Попов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1996 г.р.

Дети

Добавил:

БЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порожникова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
26.06.2019

Дочь: Попова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Порожникова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
07.01.2024

Дочь: Попова Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Порожникова Юлия Александровна

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