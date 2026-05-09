Быкова Анна Николаевна 17.10.1961 — найти родственников по фамилии на Familio

Быкова Анна Николаевна

Автор
АБ
Быкова А.

женский, родилась 17.10.1961, село Калиновское Камышловский район Свердловская область

Отец
Быков Николай Павлович20.10.1936 г.р.
Мать
Косолапова Людмила Степановна09.10.1938 г.р.
Супруги
Осинкин Валерий Петрович26.09.1958 г.р.
Дети
Осинкина Алина Валерьевна26.06.1996 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1961

Отец: Быков Николай Павлович

Мать: Косолапова Людмила Степановна

село Калиновское Камышловский район Свердловская область

Бракосочетание
26.08.1994

Муж: Осинкин Валерий Петрович

Нижний Тагил

Рождение ребёнка
26.06.1996

Дочь: Осинкина Алина Валерьевна

Отец ребёнка: Осинкин Валерий Петрович

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