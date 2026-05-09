Быкова Анна Николаевна
женский, родилась 17.10.1961, село Калиновское Камышловский район Свердловская область
ОтецБыков Николай Павлович20.10.1936 г.р.
МатьКосолапова Людмила Степановна09.10.1938 г.р.
Супруги
Осинкин Валерий Петрович26.09.1958 г.р.
Дети
Осинкина Алина Валерьевна26.06.1996 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1961
село Калиновское Камышловский район Свердловская область
Бракосочетание
26.08.1994
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
26.06.1996
Дочь: Осинкина Алина Валерьевна
Отец ребёнка: Осинкин Валерий Петрович