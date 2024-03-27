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Гинтер Иван
Гинтер Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 1896
Пол
Мужской
Отец
Гинтер Христиан
1844 г.р.
Мать
(Шопп) Екатерина
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Гинтер Христиан
Мать:
Екатерина
Смерть
Около 1896
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