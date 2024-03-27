Гинтер Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинтер Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1896

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Екатерина

Смерть
Около 1896
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