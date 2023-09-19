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Giesbrecht David (David)

Место рождения

Swift Current, Saskatchewan, Canada

Дата рождения

12.10.1913

Дата смерти

12.05.1990

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1913

Отец: Giesbrecht David (Peter)

Мать: Giesbrecht Katharina Andreas

Swift Current, Saskatchewan, Canada
Место жительства
1916
Saskatchewan, Canada
Место жительства
?.06.1921
Lisgar, Manitoba, Canada
Упоминание
Неизвестно
Never Married
Смерть
12.05.1990
Gretna, Manitoba, Canada
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