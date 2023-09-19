Giesbrecht David (David)
Место рожденияSwift Current, Saskatchewan, Canada
Дата рождения12.10.1913
Дата смерти12.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1913
Отец: Giesbrecht David (Peter)
Swift Current, Saskatchewan, Canada
Место жительства
1916
Saskatchewan, Canada
Место жительства
?.06.1921
Lisgar, Manitoba, Canada
Упоминание
Неизвестно
Never Married
Смерть
12.05.1990
Gretna, Manitoba, Canada