Бондарь Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарь Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Демьяненко-Бондарь (Кривич) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бондарь Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Демьяненко-Бондарь (Кривич) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Бондарь Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Демьяненко-Бондарь (Кривич) Прасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно