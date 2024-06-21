Бондарь Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБондарь Василий

Бондарь Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демьяненко-Бондарь (Кривич) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарь Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Демьяненко-Бондарь (Кривич) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бондарь Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Демьяненко-Бондарь (Кривич) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Бондарь Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Демьяненко-Бондарь (Кривич) Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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