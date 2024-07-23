Орешкин Петор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрешкин Петор

Орешкин Петор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орешкина Илья Петрович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
17.05.1896

Дочь: Егорина Пелогея Петровна

Мать ребёнка: ?

Медаево, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.08.1902

Дочь: Лиляева-Свинкина Федосья Петровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
08.03.1905

Дочь: Евдокия Петровна (Б. Лёля)

Мать ребёнка: ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.