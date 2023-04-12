Афанасьев / Afanasieff Николай Nikolajevič — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев / Afanasieff Николай Nikolajevič

Место рождения

Odessa, Odessa Oblast, Ukraine

Дата рождения

04.09.1893

Дата смерти

04.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Odessa, Odessa Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Afanasieff ?

Мать ребёнка: Афанасьева / Afanasieff Марьяна Nikolajevna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева / Afanasieff Марьяна Nikolajevna

Работа или профессия
Неизвестно
богослов, профессор / teolog, profesor
Смерть
04.12.1966
Paris, Paris, Île-de-France, France
Похороны
Неизвестно
Sainte-Geneviève-Des-Bois Russian Cemetery, France
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