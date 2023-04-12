Афанасьев / Afanasieff Николай Nikolajevič
Место рожденияOdessa, Odessa Oblast, Ukraine
Дата рождения04.09.1893
Дата смерти04.12.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Afanasieff ?
Мать ребёнка: Афанасьева / Afanasieff Марьяна Nikolajevna
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
богослов, профессор / teolog, profesor
Смерть
04.12.1966
Paris, Paris, Île-de-France, France
Похороны
Неизвестно
Sainte-Geneviève-Des-Bois Russian Cemetery, France