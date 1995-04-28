Махмутов Аллаберда Абкадырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутов Аллаберда Абкадырович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1924

Дата смерти

28.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1924

Отец: Махмутов Абкадыр (Абкадир)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубекова Альфия Аллабердеевна

Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дергачёва Миниза Аллабердеевна

Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Рамзия Аллабердеевна

Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аминева Гафия Аллабердеевна

Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмутов Сынбулат Аллабердеевич

Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна

Смерть
28.04.1995
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