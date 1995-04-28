Махмутов Аллаберда Абкадырович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1924
Дата смерти28.04.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1924
Отец: Махмутов Абкадыр (Абкадир)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубекова Альфия Аллабердеевна
Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дергачёва Миниза Аллабердеевна
Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Рамзия Аллабердеевна
Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аминева Гафия Аллабердеевна
Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмутов Сынбулат Аллабердеевич
Мать ребёнка: Махмутова Гафура Минзияновна
Смерть
28.04.1995