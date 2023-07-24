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Шкарина (Головко) Галина Леонидовна
Шкарина (Головко) Галина Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.1961
Пол
Женский
Отец
Головко Леонид Кузьмич
1937 г.р.
Мать
Головко (Резниченко) Светлана Степановна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1961
Отец:
Головко Леонид Кузьмич
Мать:
Головко Светлана Степановна
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