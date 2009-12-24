Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1931
Дата смерти24.12.2009
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1931
Отец: Зарафутдинов Шарифзян
Рождение ребёнка
02.09.1959
Дочь: Пашкевич Василя Масхутзяновна
Мать ребёнка: Зарафутдинова Рафига Файзовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борченко Макфия
Мать ребёнка: Зарафутдинова Рафига Файзовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Маклюфа Масхутзяновна
Мать ребёнка: Зарафутдинова Рафига Файзовна
Смерть
24.12.2009