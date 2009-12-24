Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарафутдинов Масхутзян Шарифзянович

Зарафутдинов Масхутзян Шарифзянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1931

Дата смерти

24.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1931

Отец: Зарафутдинов Шарифзян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1959

Дочь: Пашкевич Василя Масхутзяновна

Мать ребёнка: Зарафутдинова Рафига Файзовна

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарафутдинова Рафига Файзовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борченко Макфия

Мать ребёнка: Зарафутдинова Рафига Файзовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Маклюфа Масхутзяновна

Мать ребёнка: Зарафутдинова Рафига Файзовна

Смерть
24.12.2009
Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close