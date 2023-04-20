Михненко Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михненко Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михненко Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михненко Александр Александрович

Отец ребёнка: Михненко Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михненко Лариса Александровна

Отец ребёнка: Михненко Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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