Михненко Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михненко Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михненко Александр Александрович
Отец ребёнка: Михненко Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михненко Лариса Александровна
Отец ребёнка: Михненко Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно