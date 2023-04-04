Ребиндер (Халютина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халютин Петр Николаевич
Мать: Олимпиада Николаевна
Рождение ребёнка
03.10.1898
Сын: Ребиндер Петр Александрович
Отец ребёнка: Ребиндер Александр Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно