Ребиндер (Халютина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРебиндер (Халютина) Анна Петровна

Ребиндер (Халютина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халютин Петр Николаевич

Мать: Олимпиада Николаевна

Рождение ребёнка
03.10.1898

Сын: Ребиндер Петр Александрович

Отец ребёнка: Ребиндер Александр Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close