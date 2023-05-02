Фарутин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФарутин Николай Александрович

Фарутин Николай Александрович

Место рождения

д. Красная, Болотнинский район, Новосибирская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Фарутин Александр Гаврилович

Мать: Евдокия Васильевна

д. Красная, Болотнинский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарутин Александр

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарутин Владимир

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарутин Алексей

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фарутина Любовь

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фарутина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна

Кунчурук, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close