Фарутин Николай Александрович
Место рожденияд. Красная, Болотнинский район, Новосибирская область
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Фарутин Александр Гаврилович
Мать: Евдокия Васильевна
д. Красная, Болотнинский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фарутин Александр
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фарутин Владимир
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фарутин Алексей
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фарутина Любовь
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фарутина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Мария Лаврентьевна
Кунчурук, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно