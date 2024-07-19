Андреева Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Фекла

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Спиридон

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Спиридонов Дмитрий

Отец ребёнка: Ананьев Спиридон

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Спиридонов Нестор

Отец ребёнка: Ананьев Спиридон

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.02.1863 ст.

Сын: Спиридонов Василий

Отец ребёнка: Ананьев Спиридон

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Спиридонова Екатерина

Отец ребёнка: Ананьев Спиридон

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Спиридонова Анна

Отец ребёнка: Ананьев Спиридон

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Спиридонова Параскева

Отец ребёнка: Ананьев Спиридон

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.04.1875 ст.

Дочь: Спиридонова Александра

Отец ребёнка: Ананьев Спиридон

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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