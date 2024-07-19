Андреева Фекла
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананьев Спиридон
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Спиридонов Дмитрий
Отец ребёнка: Ананьев Спиридон
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Спиридонов Нестор
Отец ребёнка: Ананьев Спиридон
Рождение ребёнка
26.02.1863 ст.
Сын: Спиридонов Василий
Отец ребёнка: Ананьев Спиридон
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Спиридонова Екатерина
Отец ребёнка: Ананьев Спиридон
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Спиридонова Анна
Отец ребёнка: Ананьев Спиридон
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Спиридонова Параскева
Отец ребёнка: Ананьев Спиридон
Рождение ребёнка
01.04.1875 ст.
Дочь: Спиридонова Александра
Отец ребёнка: Ананьев Спиридон
Смерть
Неизвестно