Барбот Де Марни Георгий Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбот Де Марни Георгий Карлович

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

18.10.1806

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1806

Отец: Barbot De Marny Carl Giesbrecht

Мать: Барбот Де Марни Наталия Петрова

Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Смерть
1830
Хотин, Харьковская губерния
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