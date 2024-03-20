Барбот Де Марни Георгий Карлович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения18.10.1806
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1806
Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Смерть
1830
Хотин, Харьковская губерния