Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1674 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Филимонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Филимонов

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филимонов

Рождение ребёнка
1722

Сын: Федул Яковлев

Отец ребёнка: Яков Филимонов

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филимонов

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Василиса Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филимонов

Смерть
Неизвестно

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