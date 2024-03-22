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Вьюшина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.198

Дочь: Вьюшина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Вьюшин Василий Захарович

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - д. Чуриново Ирина Иванова
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1914

Дочь: Вьюшина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Вьюшин Василий Захарович

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - д. Фокино крест. жена Мария Михайлова и д. Мериново кр-н Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
22.03.1918

Дочь: Вьюшина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Вьюшин Василий Захарович

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
д. Чуриново гр-ка Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюшин Василий Захарович

Смерть
Неизвестно
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