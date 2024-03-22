Вьюшина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.198
Дочь: Вьюшина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Вьюшин Василий Захарович
Воспр. - д. Чуриново Ирина Иванова
Рождение ребёнка
02.08.1914
Дочь: Вьюшина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Вьюшин Василий Захарович
Воспр. - д. Фокино крест. жена Мария Михайлова и д. Мериново кр-н Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
22.03.1918
Дочь: Вьюшина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Вьюшин Василий Захарович
д. Чуриново гр-ка Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно