Губин Филип Савин
Место рождения
Дата рождения08.11.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1848 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Губин Кирилл Филипов
Мать ребёнка: Губина Параскева Фокиевна
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Сын: Губин Петр Филипов
Мать ребёнка: Губина Параскева Фокиевна
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Мать ребёнка: Губина Параскева Фокиевна
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Губин Михаил Филипов
Мать ребёнка: Губина Параскева Фокиевна
Смерть
Неизвестно