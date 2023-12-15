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Губин Филип Савин

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.11.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1848 ст.

Отец: Губин Савелий Леонтьевич

Мать: Губина Екатерина Евсигнеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Параскева Фокиевна

Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Губин Кирилл Филипов

Мать ребёнка: Губина Параскева Фокиевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Губин Петр Филипов

Мать ребёнка: Губина Параскева Фокиевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Губин Василий Филипов

Мать ребёнка: Губина Параскева Фокиевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Губин Михаил Филипов

Мать ребёнка: Губина Параскева Фокиевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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