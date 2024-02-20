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Булычев Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Булычев Яков

Мать: Булычева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Булычев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Булычева Марфа

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1811

Сын: Булычев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Булычева Марфа

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафья Степановна

Мать ребёнка: Булычева Марфа

Смерть
1828
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