Булычев Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Булычев Яков
Мать: Булычева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Булычев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Булычева Марфа
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1811
Сын: Булычев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Булычева Марфа
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафья Степановна
Мать ребёнка: Булычева Марфа
Смерть
1828