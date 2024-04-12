Гегеле Адам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ферингер Лили Адамовна
Мать ребёнка: Гегеле Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гегеле Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Гегеле Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Гегеле Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно