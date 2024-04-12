Гегеле Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГегеле Адам

Гегеле Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ферингер Лили Адамовна

Мать ребёнка: Гегеле Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гегеле Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гегеле Фридолин Адамович

Мать ребёнка: Гегеле Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гегеле Евгений Адамович

Мать ребёнка: Гегеле Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.