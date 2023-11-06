Геронок Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.2023
Дочь: Геронок Мария Константиновна
Мать ребёнка: Геронок Алёна Олеговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геронок Алиса Константиновна
Мать ребёнка: Геронок Алёна Олеговна
Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геронок Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Геронок Алёна Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Геронок Алёна Олеговна