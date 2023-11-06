Геронок Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геронок Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.2023

Дочь: Геронок Мария Константиновна

Мать ребёнка: Геронок Алёна Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геронок Алиса Константиновна

Мать ребёнка: Геронок Алёна Олеговна

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геронок Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Геронок Алёна Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геронок Алёна Олеговна

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