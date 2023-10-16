Семерикова (Догадина) Аграфена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова (Догадина) Аграфена Федоровна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1775 и 1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Между 1731 и 1736 г.р.

Мать

Между 1736 и 1737 г.р.

Муж

Между 1774 и 1776 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1777

Отец: Догадин Федор Иванович

Мать: Догадина Марфа Дмитриевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1791 и 1793

Муж: Семериков Иван Кузьмич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794

Сын: Семериков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Семерикова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Семериков Петр Иванович

Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Дочь: (Семерикова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Семерикова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Семериков Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Семерикова) Василиса (Васса) Ивановна

Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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