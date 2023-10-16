Семерикова (Догадина) Аграфена Федоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1775 и 1777
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1777
Отец: Догадин Федор Иванович
Бракосочетание
Между 1791 и 1793
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794
Сын: Семериков Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Семерикова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Дочь: (Семерикова) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Семерикова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Сын: Семериков Поликарп Иванович
Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Семерикова) Василиса (Васса) Ивановна
Отец ребёнка: Семериков Иван Кузьмич
Смерть
После 1834