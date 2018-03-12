Усанова (Тарасова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усанова (Тарасова) Нина Владимировна

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Место рождения

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.05.1945

Дата смерти

12.03.2018

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1945

Отец: Тарасов Владимир Семенович

Мать: Сметанина Зоя Поликарповна

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усанов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усанов Николай Александрович

Смерть
12.03.2018
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

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