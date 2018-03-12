Усанова (Тарасова) Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.05.1945
Дата смерти12.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усанов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.2018
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область