Некрасов Федор Стефанович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Некрасов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Некрасова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно