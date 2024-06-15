Некрасов Федор Стефанович 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Федор Стефанович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Некрасов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Некрасова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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