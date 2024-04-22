(Кваченкова) Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рождения21.02.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1900 ст.
Крещение
27.02.1900 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемник
01.02.1915 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Василий Гордеевич Кваченков
Смерть
Неизвестно