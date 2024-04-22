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(Кваченкова) Александра Гавриловна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

21.02.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1900 ст.

Отец: Кваченков Гавриил Иванов

Мать: Кваченкова Евгения Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
27.02.1900 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемник
01.02.1915 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Василий Гордеевич Кваченков
Смерть
Неизвестно
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