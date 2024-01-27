(Webb) Cora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Webb) Cora

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Webb Richard

Мать: Webb Bessie

Смерть
Неизвестно
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