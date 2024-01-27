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(Webb) Cora
(Webb) Cora
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Webb Richard
1856 г.р.
Мать
Webb (Sandercock) Bessie
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Webb Richard
Мать:
Webb Bessie
Смерть
Неизвестно
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