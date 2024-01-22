Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Арсений Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно