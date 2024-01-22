Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Григорьев

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Арсений Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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