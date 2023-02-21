Агнцев Иоанн Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агнцев Иоанн Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Дмитриев Иоанн Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Подстаницкий Виктор Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Подстаницкий Василий Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Агнцев Александр Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Подстаницкий Николай Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Агнцев Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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