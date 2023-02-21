Агнцев Иоанн Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Дмитриев Иоанн Дмитриевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Подстаницкий Виктор Иоаннович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Подстаницкий Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Агнцев Александр Иоаннович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Подстаницкий Николай Иоаннович
Рождение ребёнка
1821
Смерть
Неизвестно