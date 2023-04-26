Кряквина Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Севастьяновна
Отец ребёнка: Кряквин Севастьян Потапович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Севастьяновна
Отец ребёнка: Кряквин Севастьян Потапович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кряквин (приемыш) Игнатий Данилович
Отец ребёнка: Кряквин Севастьян Потапович
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно