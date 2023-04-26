Кряквина Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Ксения Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Севастьяновна

Отец ребёнка: Кряквин Севастьян Потапович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Севастьяновна

Отец ребёнка: Кряквин Севастьян Потапович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кряквин (приемыш) Игнатий Данилович

Отец ребёнка: Кряквин Севастьян Потапович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Севастьян Потапович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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