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Шевяков Иван Андреевич

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

1906

Дата смерти

09.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шевяков Андрей

Мать: ?

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1928

Сын: Шевяков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
28.01.1930

Сын: Шевяков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
07.08.1932

Сын: Шевяков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
1935

Сын: Шевяков Александр Иванович

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
20.07.1939

Сын: Шевяков Николай Иванович

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
22.07.1941

Сын: Шевяков Борис Иванович

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
14.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
20.11.1948

Сын: Шевяков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
14.05.1952

Сын: Шевяков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Екатерина Ивановна

Смерть
09.10.1977
Дрезна
Причина смерти: рак желудка
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