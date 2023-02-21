Шевяков Иван Андреевич
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения1906
Дата смерти09.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шевяков Андрей
Мать: ?
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1928
Сын: Шевяков Валентин Иванович
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Дрезна
Рождение ребёнка
28.01.1930
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Дрезна
Рождение ребёнка
07.08.1932
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Дрезна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шевяков Александр Иванович
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Дрезна
Рождение ребёнка
20.07.1939
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Дрезна
Рождение ребёнка
22.07.1941
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Дрезна
Рождение ребёнка
14.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Дрезна
Рождение ребёнка
20.11.1948
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Дрезна
Рождение ребёнка
14.05.1952
Сын: Шевяков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Шевякова Екатерина Ивановна
Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1977
Дрезна
Причина смерти: рак желудка