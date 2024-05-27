Газаев Эльхан Анарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГазаев Эльхан Анарович

Газаев Эльхан Анарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977

Отец: Газаев Анар Ширинович

Мать: Газаева Людмила Пантилеевна

Бракосочетание
22.11.2013

Жена: Карпова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
11.06.2015

Сын: Газаев Анар

Мать ребёнка: Карпова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
30.11.2018

Дочь: Газаева София

Мать ребёнка: Карпова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
01.05.2023

Дочь: Газаева Айсель

Мать ребёнка: Карпова Наталья Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.