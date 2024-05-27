Газаев Эльхан Анарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977
Отец: Газаев Анар Ширинович
Бракосочетание
22.11.2013
Рождение ребёнка
11.06.2015
Сын: Газаев Анар
Мать ребёнка: Карпова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
30.11.2018
Дочь: Газаева София
Мать ребёнка: Карпова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
01.05.2023
Дочь: Газаева Айсель
Мать ребёнка: Карпова Наталья Александровна