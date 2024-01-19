Калинина (Кинжибаева) Сандугаш Батыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Кинжибаева) Сандугаш Батыровна

Калинина (Кинжибаева) Сандугаш Батыровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.?

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.?

Отец: Кинжибаев Батыр

Мать: Кинжибаева Балсан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Калинин Владимир

Рождение ребёнка
14.02.?

Сын: Калинин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Калинин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Владимир

Мы используем куки для улучшения работы сайта.