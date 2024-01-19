Калинина (Кинжибаева) Сандугаш Батыровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.?
Отец: Кинжибаев Батыр
Мать: Кинжибаева Балсан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Калинин Владимир
Рождение ребёнка
14.02.?
Сын: Калинин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Калинин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Владимир