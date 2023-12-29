Зубкова (Зубкова) Матрёна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Зубкова) Матрёна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1696

Дочь: (Зубкова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Зубков Иван Васильев

Рождение ребёнка
1703

Сын: Зубков Никита Иванович

Отец ребёнка: Зубков Иван Васильев

Рождение ребёнка
1706

Сын: Зубков Василий Иванович

Отец ребёнка: Зубков Иван Васильев

Рождение ребёнка
1710

Сын: Зубков Гаврило Иванов

Отец ребёнка: Зубков Иван Васильев

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