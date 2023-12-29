Зубкова (Зубкова) Матрёна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1696
Дочь: (Зубкова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Зубков Иван Васильев
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Зубков Иван Васильев
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Зубков Иван Васильев
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Зубков Иван Васильев