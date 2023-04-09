Ходакова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.02.1964
Сын: Ходаков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ходаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходакова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Ходаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельцова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Ходаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ходаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходаков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ходаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходаков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Ходаков Николай
Смерть
2022