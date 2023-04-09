Ходакова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1964

Сын: Ходаков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ходаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходакова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Ходаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельцова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Ходаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ходаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ходаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Ходаков Николай

Смерть
2022
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