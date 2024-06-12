Петькина Дуся Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетькина Дуся

Петькина Дуся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткач Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Петькин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камко Вера Антоновна

Отец ребёнка: Петькин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петькин Николай Антонович

Отец ребёнка: Петькин Антон

Рождение ребёнка
20.11.?

Дочь: Калисанова Матрёна Антоновна

Отец ребёнка: Петькин Антон

Смерть
Неизвестно

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