Харчевникова Елена Абрамовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Харчевникова Елена Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харчевников (младший)

Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харчевникова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харчевников Никита Иванович

Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харчевников Григорий Ильич

Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич

Рождение ребёнка
27.06.1911 ст.

Сын: Харчевников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич

Юрьевское, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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