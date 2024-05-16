Харчевникова Елена Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харчевникова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харчевников Никита Иванович
Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харчевников Григорий Ильич
Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич
Рождение ребёнка
27.06.1911 ст.
Сын: Харчевников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Харчевников Иван Ильич
Юрьевское, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно