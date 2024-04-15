Демьяненко (Демяненко) Марфа Или Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяненко (Демяненко) Марфа Или Анастасия Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.02.1897 ст.

Дата смерти

16.09.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1897 ст.

Отец: Демяненко Иван Иванович

Мать: Демяненко Мокрина Тарасовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-K?i=139&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
10.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
17.08.1897 ст.
на отведенном кладбище
Смерть
16.09.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от укуса свиньею | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DY-Y?i=187&cc=3511744&cat=1008700
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