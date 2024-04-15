Демьяненко (Демяненко) Марфа Или Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.02.1897 ст.
Дата смерти16.09.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1897 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L963-K?i=139&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
10.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
17.08.1897 ст.
на отведенном кладбище
Смерть
16.09.1897 ст.
Причина смерти: от укуса свиньею | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DY-Y?i=187&cc=3511744&cat=1008700